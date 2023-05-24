СМИ: бывший сотрудник турецкой Botas сообщил о возможности ее передачи "Газпрому"

Экс-глава департамента закупок компании Али Ариф Актюрк утверждает, что в обмен Турции могут погасить задолженности за поставляемый российский природный газ

АНКАРА, 24 мая. /ТАСС/. "Газпром" может предложить Турции передать ему в управление госкомпанию Botas в обмен на погашение задолженностей за поставляемый этой стране российский природный газ. С таким утверждением в среду выступил телеканал Halk TV со ссылкой на бывшего главу департамента закупок турецкой компании Али Арифа Актюрка.

Актюрк при этом ссылается на некие "слухи", отмечая, что этот вопрос может быть обсужден после президентских выборов в Турции. "Если нынешняя администрация Эрдогана останется, это будет обсуждаться за закрытыми дверями", - приводит телеканал слова бывшего представителя Botas.

Сама турецкая компания пока не прокомментировала эти утверждения.

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез сообщил 3 мая о достижении договоренности с "Газпромом" об отсрочке части платежей за поставляемый стране природный газ, однако не стал называть сумму. 10 мая агентство Reuters передало со ссылкой на турецкие источники, что Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей по счетам за природный газ на сумму $600 млн до 2024 года. Утверждалось также, что отсрочки платежей Турции России могут достичь $4 млрд.

Турецкие и западные СМИ ранее сообщали, что общая сумма отсрочки выплат России составляет порядка $20 млрд.