ФАС планирует уравнять тарифы на перевозку стали в контейнерах и в контейнерах-платформах

По словам председателя Общественного совета при Минтрансе Татьяны Горовой, пробелы в части тарификации перевозок грузов в контейнерах на сети железных дорог сейчас сохраняются

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует уравнять железнодорожные тарифы на перевозку стали в спецконтейнерах и в контейнерах-платформах. Об этом говорится в пояснительной записке ведомства к соответствующему проекту приказа, размещенному на сайте нормативно-правовой информации.

" ФАС России совместно с Минтрансом России и ОАО "РЖД" планирует внести в ведомственные акты изменения, предусматривающие выравнивание тарифов на перевозки грузов в контейнерах типа S3, S6 - S9, U9 с тарифами на перевозку грузов в контейнерах-платформах типа Р", - говорится в документе.

В марте 2022 года вступил в силу приказ ФАС, который предусматривает выравнивание тарифных условий при перевозке грузов в контейнерах-платформах до уровня тарифов на перевозки на универсальных платформах, сообщили ТАСС в пресс-службе антимонопольного ведомства. "По мнению ФАС России, появление на рынке железнодорожных перевозок новых типов контейнеров со схожими техническими характеристиками по отношению к контейнерам-платформам требует принятия мер тарифного реагирования. Разработанный службой проект приказа устанавливает равные тарифные условия для идентичных по своим характеристикам контейнеров", - пояснили в службе.

По словам председателя Общественного совета при Минтрансе РФ Татьяны Горовой, на сегодня пробелы в части тарификации перевозок грузов в контейнерах на сети железных дорог сохраняются. В 2022 году по железнодорожной сети было экспортировано 33,3 млн тонн сырья и различной металлургической продукции, в том числе листовой стали - 4,23 млн тонн, из которых 1,62 млн тонн в контейнерах.

"Основные экспортеры листовой стали - Магнитогорский, Новолипецкий и Череповецкий металлургический комбинаты - имеют наибольшую долю контейнеризации отправок (20-40%). Даже с учетом необходимости подсыла порожних контейнеров под погрузку, разница в тарифе покрывает эти затраты. К примеру, с учетом подсыла порожних контейнеров из Московского транспортного узла на НЛМК или на ЧМК и последующим экспортом в направлении станции Озинки (Саратовской области) экономическая выгода может составлять 20-30% от уровня тарифов на перевозку в полувагоне (в анализе не учтены затраты на аренду подвижного состава и контейнерного оборудования)", - добавила Горовая.

Подобная ситуация наблюдается также при перевозках пиломатериалов, пищевых продуктов и других, которые относятся к грузам третьего тарифного класса. С учетом отсутствия разницы в нагрузке на инфраструктуру, возможно синхронизировать тарифные схемы на перевозку грузов в контейнерах с учетом их тарифного класса. Таким образом, "Российские железные дороги" могут получить дополнительный источник доходов, а также сократить порожний пробег контейнерного оборудования на сети, заключила Горовая.