В Ростовской области до конца 2023 года планируют завершить 16 инвестпроектов

Объем инвестиций составит 94,5 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Реализацию 16 инвестиционных проектов с общим финансированием в 94,5 млрд рублей завершат в Ростовской области до конца 2023 года, сообщили ТАСС в среду в региональном Минэкономразвития. Благодаря их запуску в регионе появится 5,9 тыс. рабочих мест.

"У нас практически все инвестиционные проекты из "губернаторской сотни" продолжаются в [прежнем] режиме. Где-то они немного медленнее идут, потому что есть проекты, которые завязаны на поставку импортных комплектующих. Там [наблюдаются] некоторые замедления, но никто из [инвесторов] не заявлял о приостановке реализации [проектов]", - сказал министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко на пресс-конференции в среду.

По данным региональных властей, до конца 2023 года в эксплуатацию введут объекты 16 проектов из "губернаторской сотни" с общим объемом инвестиций почти 94,5 млрд рублей. Новые предприятия появятся в Шахтах, Таганроге, Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Белокалитвинском и Цимлянском районах. Их запуск позволит создать около 5,9 тыс. рабочих мест.

"Губернаторская сотня" - это список приоритетных инвестиционных проектов, которые реализуются под контролем губернатора Ростовской области Василия Голубева. Он включает 48 крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 530 млрд рублей. Самый долгосрочный проект из этого перечня касается застройки левобережной части Ростова-на-Дону - завершить его предполагается в 2032 году.