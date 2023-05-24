Росздравнадзор выдал "Здравсити" лицензию на доставку рецептурных лекарств в Москве

Маркетплейс интегрирован со столичной системой ЕМИАС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Маркетплейс "Здравсити" запустил курьерскую доставку рецептурных лекарств непосредственно со своего склада по Москве. Соответствующее разрешение было выдано Росздравнадзором 24 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе организации компании.

"Маркетплейс здоровья "Здравсити" получил разрешение Росздравнадзора на доставку рецептурных лекарств в Москве. Соответствующий документ выдан 24 мая", - сказали в пресс-службе.

Маркетплейс интегрирован со столичной системой ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система - прим. ТАСС) и станет первым онлайн сервисом в Москве, который будет осуществлять курьерскую доставку лекарств по электронным рецептам в рамках эксперимента по дистанционной продаже рецептурных препаратов. "В утвержденный Минздравом список разрешенных к доставке рецептурных препаратов вошли, в том числе, лекарственные средства для терапии ВИЧ, гепатита С, сахарного диабета, онкологических заболеваний и др. Обслуживание льготных рецептов проектом не предусматривается", - добавили в пресс-службе.

По мнению генерального директора "Здравсити" Бориса Попова, пилотный проект позволит фармрознице улучшить пациентский сервис и усилить контроль за обращением рецептурных лекарств. "Безусловно еще предстоит большая работа по развитию и продвижению технологий электронного рецепта. Тем не менее, Москва - самый емкий рынок. Результаты работы с ЕМИАС в течение года позволят оценить перспективы интеграции "Здравсити" с операторами других регионов, участвующих в эксперименте. В ближайших планах - объединение с аптечной розницей, чьи аптечные пункты подключены к ЕМИАС", - добавил он.

Помимо курьерской доставки, у пользователей "Здравсити" вскоре появится возможность получать заказы с рецептурными препаратами в партнерских аптеках при предъявлении соответствующего QR-кода, отметил Попов.