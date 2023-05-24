"Норникель" заявил о заинтересованности в сплите акций

Как сообщили в компании, для этого нужно разрешение всех акционеров

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Норникель" хотел бы провести дробление акций, но для этого компании необходимо разрешение всех акционеров, заявил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом компании Михаил Боровиков.

"Да, у нас это безусловно было в планах, мы это обсуждали активно. Но тут вопрос: нам обязательно нужны корпоративные одобрения. Как только мы эти все одобрения получим, будем дробить, - сказал он в ходе прямого эфира подкаста "Жадный инвестор". - Проблема пока упирается в ряд корпоративных процедур, которые нужно по закону сделать".

Уставный капитал "Норникеля" составляет 152 863 397 обыкновенных акций. Стоимость акции компании сегодня составляет около 14,6 тыс. рублей.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.