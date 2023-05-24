Минпромторг может включить линзы прекративших поставки брендов в параллельный импорт

В ведомстве допустили такой сценарий в случае прекращения поставок контактных линз

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минпромторг России в случае прекращения поставок контактных линз рассмотрит вопрос о включении продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта", - говорится в сообщении министерства.

Ранее "Коммерсантъ FM" со ссылкой на участников рынка сообщил о возможном возникновении в России дефицита контактных линз. По данным радиостанции, поставщики товаров Johnson & Johnson стали рассылать оптикам уведомления о приостановке импорта. В портфеле американского бренда, например, линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes. На прошлой неделе США ввели новые ограничения на ввоз товаров в Россию. В список попали в том числе контактные линзы.