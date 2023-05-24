В Калмыкии планируют построить дома для работников агропромышленного комплекса

На эти цели власти региона направят 12,5 млн рублей

ЭЛИСТА, 24 мая. /ТАСС/. Четыре жилых дома для специалистов сферы агропромышленного комплекса построят до конца 2023 года в поселке Цаган-Нур Октябрьского района Калмыкии, сообщил в среду в Telegram-канале по итогам личного приема граждан, которые обратились в приемную президента России Владимира Путина, глава республики Бату Хасиков.

"Одним из обращений был вопрос жительницы Октябрьского района Боваевой Байр Владимировны об оказании содействия в строительстве жилья, предоставляемого по договору найма в поселке Цаган-Нур. Приняли решение, что уже в этом году в поселке Цаган-Нур Октябрьского района построим четыре жилых дома для работников сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива "ТимАгро". В 2023 году объекты сдадим и введем в эксплуатацию", - написал он.

По словам главы региона, на строительство домов предусмотрены средства федерального, регионального, местного бюджетов и внебюджетных источников. "Для Калмыкии с ее развитым агропромышленным комплексом особенно важно развивать сельские территории. Мы создаем рабочие места, развиваем инфраструктуру, строим социальные объекты, чтобы наше село жило", - добавил Хасиков.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе руководителя республики, на возведение домов в целом направят почти 12,5 млн рублей, из которых свыше 9,7 млн рублей - из федерального бюджета.

Подготовительные работы уже начались. Планируемый срок завершения строительства современных коттеджей - 31 ноября.

Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. В республике практикуется естественный выпас животных в степи.