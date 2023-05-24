Иран планирует отказаться от доллара во взаимных расчетах с Россией

Тегеран и Москва уже провели переговоры на уровне экспертов

ТЕГЕРАН, 24 мая. /ТАСС/. Иран намерен отказаться от использования доллара во взаимных расчетах с Россией. Об этом сообщило в среду иранское агентство Tasnim со ссылкой на первого вице-президента исламской республики Мохаммада Мохбера.

Согласно данным агентства, в среду в ходе состоявшейся в Тегеране встречи с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной Мохбер заявил, что Иран "полон решимости отказаться он доллара во взаимных расчетах с РФ" и "уделяет первоочередное внимание" этому вопросу, добавив, что стороны уже провели переговоры на уровне экспертов.

Ранее в среду председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил о проведении продуктивной встречи с Набиуллиной. "Мы достигли серьезного консенсуса по развитию валютных отношений, и на его основе мы подготовили оперативную дорожную карту", - написал он в Twitter.