В РФ водители такси и общественного транспорта с судимостью смогут работать до 1 сентября

Речь идет о судимости за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж или разбой, преступления против половой неприкосновенности, средней тяжести и более тяжкие преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности

МОСКВА, 24 мая./ТАСС/. Работодатели водителей такси и общественного транспорта должны получить от них справки о несудимости до 1 сентября, чтобы исполнить запрет заниматься этим видом деятельности осужденным по нескольким статьям. Об этом сообщила в среду в ходе семинара на тему "Основные изменения в трудовом законодательстве в 2023 году", организованного аппаратом Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, заместитель руководителя экспертно-правового центра Уполномоченного Наталья Рябова.

С 1 марта 2023 года нельзя привлекать к пассажирским перевозкам граждан, судимых по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ (Федеральный закон от 11.06.2022 №155-ФЗ). В частности, нельзя нанимать для управления такси сотрудника с судимостью: за убийство; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; грабеж или разбой; преступления против половой неприкосновенности; средней тяжести и более тяжкие преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности. Запрет касается и лиц, судимых или преследуемых по похожим статьям законодательства других стран ЕАЭС.

"При приеме от соискателя нужно требовать справку об отсутствии судимости или преследования по указанным составам. Если от правоохранительных органов поступят данные, что сотрудника преследуют за такие преступления, его нужно будет отстранить от работы до решения по делу. <...> От сотрудников, состоящих в штате по состоянию на 1 марта 2023 года, нужно не позднее 1 сентября 2023 года получить справку об отсутствии судимости или преследования. Если работник не представит документ, его следует уволить в связи с ограничениями на занятие определенными видами труда", - напомнила Рябова.

Кроме того, продолжила эксперт, с 1 сентября вступают в силу специальные основания для запрета управления легковым такси. Это требование 580 федерального закона от 29.12.2022. По нему нельзя допускать к управлению такси тех, кто отвечает хотя бы одному из таких критериев.

Во-первых, у водителя на день до перевозки более трех неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения, кроме случаев, когда сроки уплаты штрафов истекли. Во-вторых, водитель не прошел аттестацию на знание местонахождения в регионе объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия и спорта, медицинских и образовательных организаций и т. д. Наконец, если его повторно лишили прав и (или) арестовали за административные нарушения в сфере дорожного движения. Причем произошло это до истечения года со дня окончания предыдущего срока такого наказания.