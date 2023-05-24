Бразилия считает, что новые требования ЕС вносят дисбаланс в торговую сделку с Mercosur

В Бразилиа отметили, что при заключении аналогичного соглашения с Оттавой предложения представителей Евросоюза были "гораздо более щедрыми"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 мая. /ТАСС/. Власти Бразилии считают крайне затруднительными новые требования Евросоюза по торговому соглашению с Южноамериканским общим рынком (Mercosur), куда также входят Аргентина, Парагвай и Уругвай. Об этом заявил в среду глава МИД Мауро Виэйра.

"Эти дополнения, касающиеся вопросов охраны окружающей среды, создают чрезвычайно затруднительные условия, поскольку ЕС ведет мониторинг [выполнения странами Mercosur] добровольных целей парижского соглашения и, как следствие, превратит их в обязательные, что в свою очередь позволит вводить ответные меры. Этот дополнительный документ вносит в соглашение еще больший дисбаланс", - сказал дипломат, уточнив, что в Бразилиа получили европейские предложения в мае текущего года, спустя почти четыре года после согласования основного текста соглашения. Он отметил, что при заключении аналогичного соглашения с Канадой предложения представителей ЕС были "гораздо более щедрыми". "Такие мы приняли бы не раздумывая", - добавил министр.

По оценке главы МИД, фактически европейцы игнорируют факт прихода к власти в Бразилии правительства социалиста Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который сразу после избрания анонсировал ужесточение мер противодействия изменению климата, пообещав сделать природоохранный трек одним из приоритетных.

По словам Виэйры, в настоящее время межведомственная группа правительства Бразилии прорабатывает позицию относительно европейского документа и отчитается о результатах своей работы перед президентом. Министр напомнил о необходимости согласования в дальнейшем общей позиции всех стан Mercosur и подготовки встречного предложения, которое "отвечало бы национальным интересам и отражало бы реалии нашей природоохранной политики". "Может ли письмо-соглашение быть подписано до конца года? Может", - заключил он.

ЕС подписал торговое соглашение с крупнейшим в Южной Америке торгово-экономическим объединением в 2019 году после 20 лет переговоров. Увеличение масштабов вырубки амазонского леса при прежнем президенте Бразилии Жаире Болсонару шло вразрез с позицией стран Евросоюза, поэтому сделка была заморожена.