24 мая, 18:57

Wildberries сообщил об отсутствии дефицита контактных линз и серьезного роста цен на них

Их поставки продолжаются, заявили в пресс-службе маркетплейса

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Дефицита и существенного роста цен на контактные линзы, реализуемые Wildberries, не отмечается, их поставки продолжаются. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе маркетплейса.

"Из-за усложнения логистических цепочек некоторые продавцы действительно могли повысить цены на свои товары, однако мы не отмечаем существенного роста стоимости контактных линз на Wildberries. Поставки продолжаются, дефицита этой продукции нет, а спрос на нее остается стабильным", - говорится в сообщении.

Ранее "Коммерсантъ FM" со ссылкой на участников рынка сообщил о возможном возникновении в России дефицита контактных линз после введения США ограничений на ввоз данной продукции в Россию. В пресс-службе Минпромторга РФ сообщили, что ведомство в случае прекращения поставок контактных линз рассмотрит вопрос о включении продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта. 

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Россия
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