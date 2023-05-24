Белый дом заявил о настрое на достижение двухпартийного соглашения по потолку госдолга

Переговоры американской администрации и лидеров республиканцев в Конгрессе проходят продуктивно, сообщила пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Переговоры американской администрации и лидеров республиканцев в Конгрессе по вопросу повышения потолка госдолга проходят продуктивно, и заключение двухпартийного соглашения возможно. Такое мнение в среду выразила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

"Переговоры были продуктивными, и это главное. Переговоры продолжаются, и это главное. В центре внимания - то, о чем говорил сам спикер [Палаты представителей Конгресса США Кевин] Маккарти и о чем говорил президент [США Джо Байден], а именно, что объявление дефолта не обсуждается", - сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что если обсуждения будут вестись "добросовестно", то они могут привести к согласию на двухпартийной основе.

"Мы верим, что у нас есть шанс продвинуться вперед. Конечно, существуют разногласия, но в этом суть переговоров, потому мы и их и ведем. Но мы считаем, что мы можем найти решение и прийти к двухпартийному разумному соглашению", - указала Жан-Пьер.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности безо всяких условий.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен направила лидерам Конгресса письмо, в котором предупредила, что уже 1 июня страна может столкнуться с дефолтом по федеральному долгу.