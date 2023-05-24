24 мая, 20:55

Киргизия продолжит импортировать электроэнергию из России

В 2022 году из-за дефицита электричества республика была вынуждена закупать его в соседних странах, в том числе в Туркмении

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Киргизия планирует продолжать импортировать электроэнергию из России. Об этом министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев сообщил в среду ТАСС на полях второго Евразийского экономического форума.

"Планируем закупать", - ответил он на вопрос корреспондента ТАСС о дальнейших закупках электроэнергии в РФ.

В прошлом году из-за дефицита электричества Киргизия вынуждена была закупать его в соседних республиках, в том числе в Туркмении.

В марте 2023 года Киргизия и Россия договорились о поставках в республику почти 800 млн кВт⋅ч электроэнергии. 500 млн из них будут поставлены уже в этом году. 15 апреля компания "Интер РАО" (оператор экспорта и импорта электроэнергии в России) впервые начала экспортировать электроэнергию в Киргизию. 

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