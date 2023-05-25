Кылычдароглу считает, что проект газового хаба увеличит зависимость Турции от России

Кандидат в президенты республики от оппозиции отметил, что не возражает против хороших отношений с Москвой

АНКАРА, 25 мая. /ТАСС/. Реализация в Турции проекта газового хаба увеличит ее зависимость в энергоносителях от России с 30-40% сейчас до 70-80%. С таким утверждением выступил единый кандидат в президенты республики от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, отвечая на вопросы YouTube-канала BaBaLa TV, выдержки из которого были раcпространены в сети в среду.

"У меня нет возражений против хороших отношений с Москвой", - сказал Кылычдароглу, напомнив, что технологическая инфраструктура стекольной, алюминиевой, нефтехимической промышленности и других отраслей турецкой экономики была создана при поддержке России. Однако далее он перешел к "соглашению с Россией о создании газового хаба". "И если сейчас Турция зависима от нее в энергоносителях на 30-40%, то с реализацией проекта созданием хаба эта зависимость вырастет до 70-80%, и тогда эта зависимость будет полной", - отметил лидер оппозиции.

В качестве альтернативы созданию газового хаба Кылычдароглу предложил поставлять газ в Европу из Восточного Средиземноморья. Это позволит уменьшить цену на газ, и мы это сделаем [в случае прихода к власти]", - сказал он.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с идеей создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Он пояснял, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции центра, через который газ будет поступать в третьи страны, в первую очередь европейские, если они будут в этом заинтересованы. Турция позитивно отнеслась к этой инициативе и заявила, что значительная часть инфраструктуры для создания на ее территории хаба и центра торговли газом готова. Также Анкара начала процесс внесения законодательных изменений для обеспечения юридической базы работы хаба.