Биржи в США закрылись снижением ключевых индексов на фоне ситуации с госдолгом

Промышленный индекс Dow Jones упал до 32 799,92 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Торговая сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду завершилась снижением ключевых индексов на 0,6-0,7% на фоне ожидания инвесторами развития ситуации вокруг госдолга США. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 255,59 пункта (0,77%), до 32 799,92 пункта. Индекс S&P 500 потерял 30,34 пункта (0,73%) и установился на уровне 4 115,24 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 76,08 пункта (0,61%), до уровня 12 484,16 пункта.

"Мы пессимистичны относительно экономического прогноза. Потенциальная волатильность, которая исходит из продолжающихся обсуждений на фоне приближения к потолку госдолга США, является одной из причин этого", - приводит агентство Bloomberg слова эксперта компании BlackRock International Михаэля Краутцбергера, по мнению которого Конгресс США и американская администрация договорятся об увеличении потолка госдолга "в последний момент".

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, по ее словам, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. С целью не допустить этого президент США Джо Байден и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации.