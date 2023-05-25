Киргизия рассчитывает стать экспортером электроэнергии в РФ и другие страны ЕАЭС

Министр энергетики республики Таалайбек Ибраев отметил, что Киргизия в состоянии ежегодно вырабатывать примерно 142-145 млрд киловатт-часов электроэнергии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Киргизия рассчитывает в перспективе экспортировать электроэнергию в Россию и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом министр энергетики республики Таалайбек Ибраев заявил в среду ТАСС на полях второго Евразийского экономического форума.

"Сотрудничество [с РФ в сфере энергетики] вечное и долгое, потому что придет свое время, когда мы начнем экспортировать электроэнергию в Россию. Это в ближайшем будущем", - сказал он.

Ибраев отметил, что членство в ЕАЭС обеспечит республике возможность экспортировать свою электроэнергию в другие страны союза.

В своем выступлении на форуме министр указывал, что Киргизия в состоянии ежегодно вырабатывать примерно 142-145 млрд киловатт-часов электроэнергии, однако на сегодняшний день использует лишь "10-12% своих ресурсов". В том числе по этой причине в республике периодически наблюдается дефицит электричества, который "доходит до 3 млрд киловатт-часов" в год. Восполнять нехватку электроэнергии приходится за счет ее импорта из некоторых соседних республик и Российской Федерации.