Sony представила проект портативной консоли

Она будет оснащена всеми функциями стандартного джойстика для Playstation 5

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Японская корпорация Sony в четверг представила проект портативной консоли, получившей название Project Q. Онлайн-презентация прошла на страницах компании в соцсетях.

Отмечается, что девайс, который позволит стримить игры с Playstation 5 (PS5), поступит в продажу в 2023 году. При этом оснащенный 8-дюймовым экраном и всеми возможностями стандартного джойстика для PS5 гаджет не будет самостоятельной портативной консолью - для ее использования необходимо будет иметь PS5. В Sony пообещали представить дополнительные подробности позднее.

Корпорация также презентовала первые беспроводные наушники-затычки, которые можно будет использовать как c PS5, так и с другими девайсами, включая смартфоны и ПК. В компании обещают более чистый и качественный звук.

Sony также анонсировала продолжение игры Spider-Man и ремейк одной из частей игры культовой серии Metal Gear Solid.