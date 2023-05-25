25 мая, 00:10

Sony представила проект портативной консоли

EPA-EFE/ FRANCK ROBICHON
© EPA-EFE/ FRANCK ROBICHON

Она будет оснащена всеми функциями стандартного джойстика для Playstation 5

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Японская корпорация Sony в четверг представила проект портативной консоли, получившей название Project Q. Онлайн-презентация прошла на страницах компании в соцсетях.

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Отмечается, что девайс, который позволит стримить игры с Playstation 5 (PS5), поступит в продажу в 2023 году. При этом оснащенный 8-дюймовым экраном и всеми возможностями стандартного джойстика для PS5 гаджет не будет самостоятельной портативной консолью - для ее использования необходимо будет иметь PS5. В Sony пообещали представить дополнительные подробности позднее.

Корпорация также презентовала первые беспроводные наушники-затычки, которые можно будет использовать как c PS5, так и с другими девайсами, включая смартфоны и ПК. В компании обещают более чистый и качественный звук.

Sony также анонсировала продолжение игры Spider-Man и ремейк одной из частей игры культовой серии Metal Gear Solid. 

Теги:
Япония
© Информационное агентство ТАСС
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