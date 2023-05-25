Депутаты предложили освободить ИП от уплаты страховых взносов за периоды с низким доходом

Такая мера поддержки необходима бизнесменам в условиях санкций, а также риска падения доходов населения и ослабления рубля, считают авторы инициативы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Депутаты ЛДПР предложили освободить индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов в случаях, если их доходы упали более чем на 50%. Текст и пояснительную записку к законопроекту в своем Telegram-канале разместил в четверг замруководителя фракции Ярослав Нилов.

"Подготовили и направили на заключение в правительство законопроект с предложением освободить индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов за периоды, в которых их доходы упали на 50% и более", - написал Нилов.

Согласно тексту пояснительной записки, в условиях санкций и ограничений цен на российскую нефть сохраняется риск дальнейшего уменьшения поступлений в бюджет, падения доходов населения, роста цен на товары первой необходимости и ослабления курса рубля. Все это влияет и на деловой климат в стране, бизнесменов и планирующих начать предпринимательскую деятельность.

"Индивидуальные предприниматели по сравнению с крупным бизнесом обладают гораздо меньшими ресурсами для устойчивого функционирования и экономического роста. В связи с этим государство должно принять дополнительные меры по поддержке предпринимателей, самозанятых граждан", - говорится в тексте записки.

В документе отмечается, что такое решение позволит сохранить существенную часть предпринимателей и конкуренцию на рынке.