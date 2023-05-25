В России количество новых бизнесов в IT-сфере увеличилось на 17% с начала года

Исследование показало, что в отрасли открыли порядка 1 тыс. ИП и ООО, больше всего - в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Число новых зарегистрированных бизнесов в IT-отрасли за первые четыре месяца 2023 года выросло на 17% относительно аналогичного периода 2022 года, при этом сфера по-прежнему стала лидером по данному показателю. Всего в IT-отрасли было открыто порядка 1 тыс. ИП и ООО, чаще всего бизнес открывали в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в совместном исследовании компании "Деловая среда" и медиахолдинга Rambler&Co.

"Так, в 2022 году это направление стало лидером по приросту субъектов малого бизнеса. Первые четыре месяца 2023 года также подтвердили рост популярности данной отрасли: в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сфера IT увеличилась на 17% и вновь стала номером один по приросту новых бизнесов", - сказано в распространенных в четверг результатах исследования.

Согласно его материалам, с начала года городом-лидером по числу предпринимателей, открывших дело в области IT, стала Москва. Второе место занял Санкт-Петербург, далее в рейтинге расположились Московская и Ленинградская области, а также Краснодарский край. "Подавляющее большинство компаний, занимающихся ИТ, регистрируют мужчины. В 2023 году соотношение составило 77% мужчин и 23% женщин", - добавили составители исследования. При этом самая высокая доля молодых предпринимателей зафиксирована в Краснодарском крае - 59%, в то же время в столице 57% составляют предприниматели старше 35 лет.

Среди причин перспективности IT-сферы 41% участников отметили, что она будет популярной еще долгое время, 39% респондентов отметили, что после ухода иностранных компаний освободились ниши, которые сейчас можно занять. В то же время для 16% участников исследования главной причиной для открытия бизнеса в IT-сфере стала потребность страны в качественном и безопасном программном обеспечении.

Данные получены по итогам анализа свыше 45 тыс. ИП и ООО, открытых через сервис "Деловой среды" (дочерняя компания "Сбера") с января по апрель 2023 года, а также по результатам опроса, в котором приняли участие более 46 тыс. пользователей активов медиахолдинга Rambler&Co. Опрос интернет-пользователей прошел на медиаресурсах Rambler&Co с 11 по 18 мая 2023 года.