Хабаровский край предложил китайским предпринимателям развивать свои проекты в регионе

Глава региона Михаил Дегтярев сообщил, что он пригласил партнеров из КНР присоединиться к "Клубу инвесторов"

ХАБАРОВСК, 25 мая. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил китайским предпринимателям развивать свои проекты в регионе. Об этом губернатор сообщил в среду в Telegram-канале.

"Мы пригласили китайских партнеров присоединиться к нашему "Клубу инвесторов" и инвестировать в Хабаровский край", - написал Дегтярев. Речь идет о бизнесе, который мог бы развивать свои проекты в регионе. Делегация Хабаровского края посетила с рабочим визитом Харбин, в частности, побывала на территории Харбинской комплексной бондовой зоны.

"Харбинская комплексная бондовая зона. Наша делегация убедилась, что в Китае накоплен большой опыт создания и развития территорий с особыми условиями для инвесторов и участников внешнеэкономической деятельности. И он нам безусловно пригодится. Возьмем на вооружение ведущие практики наших соседей и при определении подходов к формированию первой международной территории опережающего развития на острове Большой Уссурийский", - отметил Дегтярев, который в ходе визита встретился с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян Сюй Цинем.

Китай является основным внешнеторговым партнером Хабаровского края на протяжении последних 20 лет. Как сообщается на сайте правительства Хабаровского края, за прошлый год товарооборот превысил $1,6 млрд, на 22% больше, чем за предыдущий период. За первый квартал этого года торговый оборот региона с Китаем вырос на треть, в том числе за счет возобновления работы пограничных пунктов пропуска - "Фуюань", "Тунцзян" и "Жаохэ".

Хабаровский край - опорный регион Дальнего Востока России, экономика региона многопрофильна и сбалансирована в части развития сырьевых отраслей, обрабатывающей промышленности и сферы услуг. В крае развивается и транспортно-логистическое направление. Одними из ключевых являются совместные с Китаем, в частности с провинцией Хэйлунцзян, проекты развития острова Большой Уссурийский, где намерены построить автомобильный грузопассажирский пункт пропуска, через который к 2030 году планируют пропустить более 1 млн тонн грузов и около 1,5 млн пассажиров. Трансграничный остров также может стать пилотной площадкой для первой международной территории опережающего развития.