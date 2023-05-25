Глава Якутии сообщил о запуске в регионе программы ювелирного акселератора

Это будет совместный проект "Алмазэргиэнбанка", Британской высшей школы дизайна и компании "Сэйбиэм", заявил Айсен Николаев

ТАСС, 25 мая. Реализация программы ювелирного акселератора, направленной на кадровое обеспечение, начнется в ювелирно-гранильном кластере, который запущен на территории опережающего развития (ТОР) "Якутия". Об этом сообщил в четверг глава Якутии Айсен Николаев на форуме "Российская креативная неделя. Дальний Восток" во Владивостоке.

"Что касается ювелирной отрасли, безусловно, как регион, где добываются практически все российские алмазы, мы считаем, что ювелирное производство как традиционный для Якутии сегмент креативных индустрий должно развиваться дальше. Создан сегодня при поддержке нашего банка "Алмазэргиэнбанк" ювелирно-гранильный кластер для ювелирных стартапов на территории опережающего развития "Якутия". Он должен начать программу ювелирного акселератора в Якутии", - сказал Николаев.

Он уточнил, что это совместная программа "Алмазэргиэнбанка", Британской высшей школы дизайна и компании "Сэйбиэм" - резидента ТОР "Якутия". Программа направлена на кадровое обеспечение отрасли, добавил глава региона.

"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года, во Владивостоке она проходит с 25 по 27 мая. Форум собрал более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Белоруссии. На площадках форума встречаются предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России. Параллельно с рабочей программой на центральных улицах Владивостока проходят мероприятия фестивальной программы.