"Известия": льготы для долгосрочных сбережений в РФ распространят только на новые взносы

Налоговый вычет будет предоставляться исключительно в отношении личных взносов граждан в программу долгосрочных сбережений, отмечает издание

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минфин РФ подтвердил, что на накопления, перечисленные россиянами из обязательной пенсионной системы (ОПС) в программу долгосрочных сбережений (ПДС), не будут распространяться льготы. Об этом в четверг пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как пояснили изданию в пресс-службе, предоставление налогового вычета и софинансирование уплаченных взносов осуществляются только в отношении личных взносов граждан в ПДС.

В министерстве добавили, что россияне получат софинансирование только после инвестирования не менее 2 тыс. рублей в год, при этом размер софинансирования будет зависеть от суммы уплаченных взносов с учетом среднемесячного дохода человека.

В Минфине считают, что ПДС станет новой системой для формирования долгосрочных сбережений каждого гражданина России. Этот механизм рассчитан на 15 лет, но при необходимости возможно будет изъять средства досрочно.

Участие в ПДС предполагается исключительно на добровольной основе путем заключения договора долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом. Граждане будут самостоятельно определять стартовый взнос, а периодичность пополнения счета и выплат будут зафиксированы в договоре, защита сбережений составит 2,8 млн рублей.