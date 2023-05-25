Большинство опрошенных россиян выступили против введения шестидневной рабочей недели

Поддержали идею 8% респондентов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Инициативу о введении шестидневной рабочей недели не поддержали большинство (82%) россиян, среди работодателей "за" высказались только 3%. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Большинство россиян (82%) не поддерживают инициативу Ассоциации предпринимателей. В числе аргументов - несоответствие предлагаемой меры трудовому законодательству и современным научным данным о физиологии труда. Только 8% опрошенных одобряют введение шестидневки: в комментариях они напоминают о необходимости помочь стране преодолеть возникшие трудности", - говорится в результатах исследования.

Опрос также показал, что сторонников введения дополнительного рабочего дня больше всего среди старшего поколения (9%), а противников - среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (87%). Респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. в месяц выступают за инициативу чаще тех, кто зарабатывает меньше (9 и 6%).

"Бизнес-сообщество не согласно с такой концепцией: за шестидневку выступают только 3% работодателей, чьи компании трудятся по пятидневному графику, тогда как за то, чтобы оставить все как есть, - 57%. Почти в каждой третьей компании (31%) высказались в поддержку не шестидневки, а четырехдневки, возможность введения которой уже не раз обсуждалась", - отмечается в результатах опроса.

Опрос прошел 22-24 мая, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из числа экономически активного населения России старше 18 лет и 1 тыс. менеджеров по персоналу.

Об инициативе

Ранее "Известия" сообщили, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к главе Минтруда России Антону Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов, увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов. В ассоциации также напомнили, что в годы Великой Отечественной войны работники трудились по шесть и семь дней в неделю.

Замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков в связи с этим отметил, что работодатели по закону уже сейчас имеют право вводить шестидневную рабочую неделю при согласии работников, однако это предполагает сверхурочную оплату или дополнительный отдых. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что введение шестидневной рабочей недели не соответствует принципу социального государства. А член профильного думского комитета Екатерина Стенякина назвала идею об увеличении рабочей недели популистской и непродуманной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России не выступает с какой-либо позицией по данному вопросу.