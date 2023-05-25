В пункте пропуска Забайкальск поток грузовиков вырос почти втрое с начала года

Сотрудники таможни оформили 54,6 тыс. машин

ТАСС, 25 мая. Количество оформленных грузовых машин в Международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) Забайкальск в 2023 году выросло почти втрое, сообщила в четверг пресс-служба Читинской таможни.

"За период с января по апрель 2023 года таможенники оформили 54,6 тыс. грузовых транспортных средств. За аналогичный период прошлого года - 18,8 тысяч. Из Китая в Россию проследовали свыше 39 тыс. грузовых автомобилей, что в 3,6 раза больше, чем за четыре месяца прошлого года. В Китай из России выехало 15,4 тыс. машин - рост почти в 2 раза", - сказали в пресс-службе.

В Читинской таможне уточнили, что отмечается рост более чем в восемь раз количество ввозимой из КНР новой самоходной техники. Это самосвалы, краны, погрузчики и другие машины. Сотрудники таможенного поста оформили свыше 24 тыс. единиц новой техники.

Грузооборот в пункте пропуска МАПП Забайкальск за четыре месяца с начала года вырос в 5,6 раза и составил почти 642 тыс. тонн, в том числе импорт - 625,6 тыс. тонн, экспорт - чуть более 16 тыс. тонн.

"Товары первой необходимости, а также товары приоритетного импорта, к которым относится и техника, сотрудники поста оформляют в первоочередном порядке. Кроме того, сокращено количество форм таможенного контроля в отношении таких товаров. Эти меры позволили обеспечить беспрепятственное перемещение товаров и техники через границу", - отметили в пресс-службе.

О работе пункта пропуска

В начале мая в местных СМИ начали появляться сообщения о том, что на границе образовалась многокилометровая очередь из большегрузов. С 15 мая пункт пропуска перешел на круглосуточную работу. 19 мая в Читинской таможне сообщили, что пробка из грузовых машин на границе с КНР в Забайкалье ликвидирована. "С начала работы в новом режиме в среднем за сутки через пункт пропуска перемещается 470 - 480 большегрузов. На въезд - 355, на выезд - 121", - сказали в пресс-службе.

Ранее в правительстве Забайкальского края сообщали, что в 2025-2027 гг. пункт пропуска реконструируют в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" за 2,8 млрд рублей. 15 мая 2023 года начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин сказал журналистам на пресс-конференции, что есть поручение президента России ускорить реализацию проекта. После реконструкции пропускная способность МАПП Забайкальск увеличится до 2,4 тыс. машин, из них 1,6 тыс. - грузовые.

"Забайкальск" - крупнейший российско-китайский погранпереход. Через него проходит основной поток граждан Китая, следующих в Забайкальский край и далее вглубь России, а также поток внешнеторговых грузов для регионов Сибири. Через МАПП осуществляются пассажирские перевозки в китайские города Маньчжурия и Хайлар.