"Известия": 98% россиян получат доступ к высокоскоростному интернету к 2035 году

Обеспечение домохозяйств доступом к сети станет коммунальной услугой наравне с электричеством и теплоснабжением, пишет газета

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Практически все дома и квартиры в России подключат к середине 2035 года к сверхбыстрому интернету, скорость которого будет составлять 1 Гбит/с и более. Об этом в четверг пишут "Известия" со ссылкой на стратегию развития отрасли связи на 2024-2035 годы.

Как поясняется в проекте, к середине 2030-х годов 98% российским пользователям проводного интернета будет доступна скорость более 1 Гбит/с, при этом 50% получат доступ к 10-гигабитным каналам. Над проектом стратегии работает Минцифры РФ совместно с индустрией по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Доступ в интернет для домохозяйств станет коммунальной услугой наравне с электричеством и теплоснабжением", - отмечается в документе.

Данное нововведение позволит обеспечить жителей РФ комфортным доступом к качественному видеоконтенту, просмотру ТВ современных стандартов, онлайн-играм, использованию виртуальной и дополненной реальности. Большинство домохозяйств и социально значимых объектов в населенных пунктах смогут получить доступ к высокоскоростному интернету уже в 2030 году.

"Стратегия еще разрабатывается, поэтому в текст документа в настоящий момент вносятся корректировки. Перечисленные инициативы - это предложения от рабочей группы по фиксированной связи. Они требуют обсуждения, после чего будет принято решение по их включению в итоговый документ", - сообщили в Минцифры, отметив, что в июне этого года проект планируется вынести на защиту перед премьер-министром, а после внесения возможных правок его представят президенту.