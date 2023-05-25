В Амурской области сообщили о росте доходов в два раза за пять лет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая. /ТАСС/. Доходы Амурской области увеличились в 2 раза - с 65 млрд рублей в 2018 году до 122 млрд рублей в 2022 году. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов в четверг, отчитывась о работе областного правительства за пять лет.

"Пять лет назад мы ставили перед собой стратегическую задачу - увеличить доходы областного бюджета вдвое. По итогам прошлого года мы вплотную приблизились к этой цели - общие доходы составили 122 млрд [руб.], при 65 млрд в 2018 году. При этом собственные доходы областного бюджета увеличились на 60%, с 51 до 81 млрд рублей. <…> Задача на следующую пятилетку - увеличить собственные доходы области еще на четверть, до 102 млрд рублей", - сказал Орлов.

При этом он добавил, что за пять лет расходы бюджета также увеличились вдвое. Более половины - расходы на образование, социальную поддержку и здравоохранение. С 2018 года социально значимые расходы выросли почти на 70%.

"Особое внимание уделяем финансированию национальных проектов. На их реализацию было направлено более 47 млрд рублей, в ближайшие три года на эти цели предусмотрены еще 28 млрд", - добавил губернатор.