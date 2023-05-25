В Амурской области заявили о беспрецедентном объеме инвестиций за пять лет

Речь идет об 1 трлн 828 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая. /ТАСС/. Портфель из 77 инвестпроектов на 546 млрд рублей сформирован в Амурской области, не считая крупных проектов - газохимии, космодрома и второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщил глава региона Василий Орлов в четверг во время итогового отчета о работе областного правительства за пять лет.

"За последние пять лет в Амурскую область привлечены беспрецедентные объемы инвестиций - 1 триллион 828 млрд рублей. При этом абсолютный рекорд поставлен в прошлом году - мы привлекли за год более 460 млрд рублей. <…> Не считая крупных проектов - газохимии, космодрома и второй ветки БАМа - на сегодня сформирован портфель из 77 инвестпроектов на 546 млрд рублей. Кроме того, за пять лет было заключено более 450 концессионных соглашений на 46 млрд рублей", - сказал губернатор.

Он добавил, что для инвесторов в регионе стараются создать максимально комфортные условия.

Для оптимизации работы все три территории опережающего развития (ТОР) были объединены в одну - ТОР "Амурская", где зарегистрирован 41 резидент с общим объемом инвестиций 1 триллион 850 млрд руб. Большая часть - 34 резидента - появились за последние пять лет.