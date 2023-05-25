Арктический институт культуры организует ювелирный хакатон для молодых дизайнеров

Это поможет продвинуть коллекции на зарубежные рынки, заявила ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Арктический государственный институт культуры и искусств (АГИКИ) организует ювелирный хакатон, направленный на продвижение на зарубежные рынки коллекций молодых дизайнеров. Об этом сообщила ректор вуза Саргылана Игнатьева, выступая на сессии форума "Российская креативная неделя" во Владивостоке.

"Совместно с Университетом креативных индустрий Universal University мы проводим летние школы ювелирного дизайна. По результатам первой школы 2019 года ее выпускники успешно приняли участие в ювелирной выставке в Токио. В этом году с июля по сентябрь пройдет очередная летняя школа ювелирного дизайна, которую проводим вместе с Universal University и ювелирно-гранильным кластером "Сэйбиэм". С участниками летней школы в ноябре этого года будет организован хакатон, который, как мы надеемся, продвинет 20 коллекций летней школы на ювелирные рынки", - сказала Игнатьева.

"Сэйбиэм" является резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Якутия" и выступает как проектная компания ювелирно-гранильного кластера. Сегодня кластер имеет современную и полностью оснащенную площадку с комплексной инфраструктурой для полного цикла по выпуску ювелирных изделий. Преференциальный режим ТОР позволяет резидентам кластера реализовывать проекты на льготных условиях.

АГИКИ в 2022 году стал получателем гранта госпрограммы "Приоритет-2030", цель которой - к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Программа охватывает 128 университетов, 48 из них являются получателями специальной части гранта.

"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года, во Владивостоке она проходит с 25 по 27 мая. Форум собрал более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Белоруссии. На площадках форума встречаются предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России. Параллельно с рабочей программой на центральных улицах Владивостока проходят мероприятия фестивальной программы.