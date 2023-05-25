Глава Алтайского края заявил, что введение продовольственного госзаказа улучшит работу АПК

В частности, это приведет к стабилизации закупочных цен сырья у населения, сообщил Виктор Томенко

БАРНАУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Внедрение продовольственного государственного заказа, которое обсуждается на федеральном уровне, позволит лучше регулировать рынок и сделает работу сельского хозяйства более понятной. Такое мнение высказал в четверг губернатор Алтайского края, глава комиссии Госсовета по направлению АПК Виктор Томенко в своем отчете на сессии регионального Заксобрания.

"На федеральном уровне обсуждается внедрение государственного продовольственного заказа, суть которого - в более серьезном регулировании рынка. Это и возможные зерновые интервенции, и молочные - все ради более предсказуемой и понятной работы предприятий сельскохозяйственного сектора, ради стабилизации закупочных цен сырья у населения", - сказал он.

Как отметил Томенко, Алтайский край - один из ключевых агропромышленных регионов России, два года подряд аграрии в крае получают рекордные урожаи. В 2022 году валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 5,6 млн тонн, в 2021 году - более 5 млн. тонн. По словам губернатора, регион "бьет рекорды инвестиций в сельское хозяйство", только в прошлом году в регионе было закуплено более тысячи новых тракторов, комбайнов и другой техники на сумму 22 млрд рублей.

"В крае изучается опыт Белоруссии по созданию так называемых благоустроенных комфортных для жизни "агрогородков" на базе крепких хозяйств и крупных деревень. Схожие примеры таких агрогородков в Алтайском крае есть: село Бочкари, Дружба и Еланда в Целинном районе, Покровка в Локтевском, Киприно в Шелаболихинском, поселок Кировский в Смоленском районе и многие другие", - сказал губернатор, добавив, что объем господдержки муниципалитетов вырос вдвое - до 60 млрд рублей.