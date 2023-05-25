В городе Мирном в Якутии планируют построить многофункциональный центр для развития МСП

Комплекс объединит функции креативного кластера и IТ-парка для субъектов малого и среднего предпринимательства

ТАСС, 25 мая. Многофункциональный центр сервисной экономики для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), который объединит в себе функции креативного кластера и IТ-парка, будет построен в городе Мирном, где проживают свыше 35 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг глава Якутии Айсен Николаев на форуме "Российская креативная неделя - Дальний Восток" во Владивостоке.

"В Мирном мы совместно с Минвостокразвития начали реализацию проекта по созданию многофункционального центра сервисной экономики для субъектов малого и среднего предпринимательства. По сути, это один комплекс, который объединит в себе функции и креативного кластера, и IТ-парка для города Мирного", - сказал Николаев.

Он добавил, что проект реализуется в рамках поручения премьер-министра России Михаила Мишустина. "Планируем, что этот проект мы за два года реализуем. Для такого моногорода, как Мирный, который сосредоточен сегодня на алмазодобыче, этот центр будет способствовать не только развитию экономики, но и позволит удерживать молодежь креативную, а также обогатит культурную, общественную жизнь города", - отметил глава республики.

Согласно представленной презентации, проект строительства многофункционального центра сервисной экономики для МСП включает в себя офисные помещения для предпринимателей, конференц-залы, переговорные комнаты, лекторий и коворкинг, студию для создания креативного контента и мастерскую смешанного формата. Кроме того, там смогут расположиться центры "Мой бизнес" и "Мои документы". Уточняется, что площадь земельного участка составляет 3,5 тыс. кв. м, площадь здания - 5 тыс. кв. м.

"Российская креативная неделя - Дальний Восток" проводится с 2020 года. В 2023 году она проходит во Владивостоке с 25 по 27 мая. Форум собрал более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Белоруссии. На площадках форума встретятся предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России. Параллельно с рабочей программой на центральных улицах Владивостока проходят мероприятия фестивальной программы.