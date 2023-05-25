Глава Алтайского края заявил, что в регионе ежегодно ремонтируют 800 км дорог

За 2022 год в дорожное хозяйство было вложено около 23 млрд рублей, отметил Виктор Томенко

БАРНАУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Ежегодно в Алтайском крае ремонтируют 800 км дорог, за прошлый год в дорожное хозяйство вложили около 23 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил губернатор края Виктор Томенко в своем отчете на сессии регионального Заксобрания в четверг.

"В целом, за пятилетний период на развитие дорожного хозяйства Алтайского края было направлено около 75 млрд рублей. Построено и отремонтировано порядка 4 тыс. км дорог, более 80 сооружений - мостов, развязок и путепроводов. При этом нам удалось выйти на весьма серьезный темп - приводим в порядок 800 км в год. Конечно, хотелось бы значительно больше, но материалы и работы непрерывно дорожают. А это требует средств. Только за прошлый год в дорожное хозяйство мы вложили около 23 млрд рублей - почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее", - сказал он.

По словам Томенко, в прошлом году в регионе удалось сохранить темп работы: обновлены участки дорог Троицкое - Целинное и Рубцовск - Угловское - Михайловское, а в Тальменском и Залесовском районах отремонтирован участок трассы Алтай - Кузбасс. В регионе реализуют и инфраструктурные проекты: возводятся новые мосты и дорожные развязки, завершен ремонт Змеиногорского тракта в Барнауле. Там же строится и трехуровневая эстакада стоимостью 3,2 млрд рублей. С 2017 года в регион на ремонт дорог привлечено около 13 млрд рублей. В числе финансовых инструментов - инфраструктурные бюджетные кредиты под низкий процент на 15 лет. Их общий объем с 2022 по 2024 годы превышает 12 млрд рублей.

Одним из проектов является комплексный ремонт дороги в Казахстан. "Одна из последних наших инициатив - заявка на комплексный ремонт дороги на Казахстан по маршруту - Барнаул - Павловск - Кулунда. Значение для экономики ее очень велико. Движение здесь очень интенсивное, при этом только треть пути соответствует нормам, а на 50 км вообще - щебеночное покрытие. Дорога федеральная, но забота - наша общая", - подчеркнул он.

Ранее Томенко попросил президента России Владимира Путина включить в адресную инвестиционную программу работы по ремонту федеральной трассы А-321 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан. Движение на этой трассе достигает до 5 тыс. машин ежесуточно, а в пригороде Барнаула - до 20 тыс. автомобилей. Как отметил Томенко, в плановом режиме найти на ее ремонт средств не удалось.