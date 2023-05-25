На Алтае заявили о завершении строительства фабрики меланжевого комбината в 2023 году

Вложения в проект составили 9 млрд рублей

БАРНАУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Строительство фабрики Барнаульского меланжевого комбината, единственного за Уралом текстильного предприятия с полным циклом производства, завершится в 2023 году. Вложения в проект составили 9 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем отчете на сессии регионального Заксобрания.

"В 2023 году в крае будет завершено строительство нескольких заводов. Это отделочная фабрика Барнаульского меланжевого комбината за 9 млрд рублей, завод по производству активированного угля в Шипуновском районе. После масштабной реконструкции запустится Рубцовская обогатительная фабрика", - сказал он.

Ранее сообщалось, что холдинг БТК (Санкт-Петербург), который включает в себя текстильное и швейное производство, намерен вложить в строительство фабрики Барнаульского меланжевого комбината 5 млрд рублей. Комбинат планирует увеличить объем производства с 8 млн до 12 млн м ткани.

Об инвестициях и импортозамещении

Глава Алтайского края отметил, что в 2022 году валовый региональный продукт достиг почти 1 трлн рублей, что в 1,8 раза больше, чем 5 лет назад. Общий объем инвестиций за этот период увеличился с 88 млрд рублей до 146 млрд рублей в 2023 году. "Оборонно-промышленный комплекс, транспортное и сельхозмашиностроение за год выросли на треть по объемам производства. Серьезно развивается текстильная отрасль, производство лекарств", - подчеркнул губернатор.

Томенко также обратил внимание на опыт импортозамещения. Так, Алтайский завод прецизионных изделий стал единственным в стране поставщиком топливных систем, в том числе для "Камаза". Еще один крупный импортозамещающий проект - производство нового трактора "Барнаулец" на заводе "Алтайлесмаш", добавил глава региона.