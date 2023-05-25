В Приамурье аграриям частично возместят затраты на строительство 59 служебных домов

Субсидия из областного бюджета составит 20 тыс. рублей на 1 кв. м

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая. /ТАСС/. Власти Амурской области в 2023 году частично компенсируют сельхозпроизводителям затраты на строительство 59 жилых домов для сотрудников. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов в четверг во время итогового отчета о работе областного правительства за пять лет.

"Сельхозпроизводителям мы возмещаем часть затрат на строительство жилых домов для своих работников. Субсидия из областного бюджета составляет 20 тыс. рублей на 1 кв. м. В 2022 году таким образом был построен 21 жилой дом, в планах на 2023 год - еще 59 домов", - сказал губернатор.

Он напомнил, что с 2020 года в регионе работает государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий". Ее задача - повысить качество жизни и сократить отток людей из сельских районов. "У нас работают программы сельской и дальневосточной ипотеки. При этом для молодых специалистов мы субсидируем из регионального бюджета 10% первоначального взноса по дальневосточной ипотеке", - сказал глава области, добавив, что этой программой воспользовались 192 молодые семьи, в 2023 году выплату предоставят еще 80 семьям.