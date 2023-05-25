Начальная стоимость Lada Vesta нового поколения составит 1,2 млн рублей

Автомобили поступят дилерам в ближайшее время

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Начальная стоимость Lada Vesta NG составит 1,2 млн рублей, а сами автомобили в ближайшее время поступят дилерам. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Автоваза" в четверг.

"Начальная цена седана Lada Vesta нового поколения в комплектации комфорт составит 1 239 900 рублей. <…> С момента перезапуска производства выпущен необходимый запас из более 6,5 тыс. автомобилей, которые в ближайшее время начнут поступать в дилерскую сеть Lada, насчитывающую 308 салонов", - говорится в распространенном сообщении компании.

Lada Vesta NG оборудована светодиодной оптикой спереди и сзади, двумя подушками безопасности, системой ABS, кондиционером и другими опциями. "Для стартовой комплектации будет доступен выбор из 90 или 106-сильного двигателя в тандеме с 5-ступенчатой МКП. Список дополнительных комплектаций и опций Lada Vesta будет объявлен в момент старта продаж", - уточняется в сообщении.

В начале марта на площадке "Автоваза" в Тольятти состоялся запуск серийного производства модели Lada Vesta NG. В конце апреля глава компании Максим Соколов сообщал, что продажи автомобиля начнутся в конце мая - начале июня.

В ноябре 2022 года "Автоваз" сообщал, что собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG. Ранее производство было перенесено с площадки в Ижевске на завод в Тольятти. Такое решение было принято после ухода иностранного партнера "Автоваза" из России и решения об увеличении выпуска. Серийное производство обновленной модели Lada Vesta "Автоваз" запустил на заводе в Ижевске в феврале 2022 года. Но позже компания приостановила выпуск всех автомобилей, включая обновленную Vesta из-за проблем с комплектующими.

Lada Vesta нового поколения - автомобиль с высоким уровнем локализации, который по балльной системе оценки составляет от 4,5 тыс. до 5 тыс. баллов в зависимости от модификации.