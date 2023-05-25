Москва получила международную инвестиционную премию AIM

Столица заняла первое место в номинации "Центральная Азия, Кавказ и Россия"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Москва была удостоена международной инвестиционной премии в номинации "Центральная Азия, Кавказ и Россия" в рамках Ежегодного инвестиционного форума (Annual Investment Meeting, AIM) в Абу-Даби. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"Москва стала победителем международной инвестиционной премии Annual Investment Meeting в номинации "Центральная Азия, Кавказ и Россия", - написал Собянин.

Он также отметил, что каждый год в столице растет количество значимых инвестпроектов, что позволяет развивать инфраструктуру города и создавать новые рабочие места. Условия для бизнеса в Москве выгодны не только отечественным, но и зарубежным инвесторам. Росту инвестиционной активности в Москве также способствуют различные меры поддержки со стороны правительства столицы. Всего по состоянию на 2022 год городу удалось привлечь уже более $250 млрд иностранных вложений.

"Инвестиционная премия AIM еще раз доказала, что система привлечения инвестиций в городскую экономику работает очень качественно. Ведь в таких международных премиях мы конкурируем с мировыми финансовыми центрами", - подчеркнул Собянин.

Ежегодный инвестиционный форум является инициативой Министерства экономики ОАЭ. С 2011 года он стал одной из крупнейших инвестиционных площадок на Ближнем Востоке. В 2022 году форум собрал участников из 174 стран, мероприятие посетили более 11,5 тыс. человек.