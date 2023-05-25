На Алтае планируют досрочно завершить программу расселения людей из ветхих домов

В регионе около 8 тыс. человек проживают в аварийных квартирах

БАРНАУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Программу по расселению людей из ветхих и аварийных домов в Алтайском крае завершат раньше на два года, сообщил в четверг губернатор региона Виктор Томенко в своем отчете на сессии регионального Заксобрания.

"В 2023 году мы досрочно - раньше на два года - завершим программу по расселению людей из домов, которые были признаны ветхими и аварийными до 1 января 2017 года. И сразу же запускаем новую программу", - сказал он.

Планируется завершить расселение людей из ветхих и аварийных домов, общая площадь которых составляет 15,18 тыс. кв. м. На эти цели в регионе предусмотрено 570 млн рублей, большая часть из которых выделена из местных бюджетов и Фонда развития территорий. Как ранее сообщали в Министерстве строительства Алтайского края, сейчас в регионе 372 аварийных дома, в них проживают около 8 тыс. человек.

О коммунальной инфраструктуре

По словам Томенко, с 2017 года в регионе существенно улучшилась коммунальная инфраструктура. За пять лет количество нарушений на объектах тепло-, водо- и газоснабжения сократилось в шесть раз.

"За 5 лет установили 74 новых модульных котельных, в том числе в Алейском, Благовещенском, Бурлинском, Ельцовском, Завьяловском, Курьинском, Рубцовском, Смоленском, Советском, Солонешенском, Третьяковском, Тюменцевском, Хабарском и Целинном районах. Постоянно обновляем тепловые сети и другое необходимое оборудование", - добавил губернатор.

Он отметил, что в 2023 году на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с учетом федеральной поддержки заложили свыше 6 млрд рублей.