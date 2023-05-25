Решетников: ЕАЭС ведет активные переговоры о зонах свободной торговли с ОАЭ и Индонезией

Как добавил глава Минэкономразвития РФ, Евразийская экономическая комиссия заканчивает переговоры с Ираном о переводе существующей временной зоны свободной торговли на постоянную основу

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ведет активные переговоры о создании зон свободной торговли (ЗСТ) с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Индонезией и Египтом. Об этом в четверг сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас идут активные переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, они серьезно заинтересованы в этом. У нас идут переговоры с Египтом, хотя и непросто. И мы начали переговорный процесс Индонезией", - сказал он, указав, что конечная цель ЕАЭС - "сформировать большие торговые блоки".

Решетников отметил, что в настоящее время Евразийская экономическая комиссия заканчивает переговоры с Ираном о переводе существующей временной зоны свободной торговли на постоянную основу, чтобы "расширить и сделать полноценной ЗСТ в понимании Всемирной торговой организации".

Глава Минэкономразвития РФ подчеркнул, что на данный момент ЕАЭС также имеет зоны свободной торговли с Сербией и Вьетнамом.