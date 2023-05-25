Новак не ждет каких-то новых шагов от встречи ОПЕК+ в начале июня

Будет проведена оценка ситуации на рынке, уточнил вице-премьер РФ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак не ждет каких-то новых шагов на очной встрече ОПЕК+, которая состоится 4 июня, заявил он в интервью "Известиям".

"Это будет первая за полгода очная встреча, мы ждем как обычно оценки ситуации на рынке. Но я не думаю, что будут какие-то новые шаги, потому что буквально месяц назад были приняты определенные решения относительно добровольного сокращения нефтедобычи некоторыми странами в связи с тем, что мы увидели медленные темпы восстановления мировой экономики", - сказал он.

Новак отметил, что в совокупности в мае Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт и другие страны дополнительно сократят добычу на 1,6 млн баррелей в сутки. "Наша задача сейчас мониторить ситуацию на рынке и оперативно реагировать", - подчеркнул он.

4 июня в Вене в очном формате состоится министерская встреча стран ОПЕК+. Предыдущая прошла в декабре 2022 года в формате видеоконференции.

В октябре 2022 года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки с ноября, а также продлили сделку до конца 2023 года. За базу для отсчета сокращения добычи нефти приняты квоты в рамках сделки ОПЕК+ по состоянию на август 2022 года. Мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 3 апреля подтвердил приверженность договоренностям, достигнутым на встрече в октябре 2022 года. При этом 2 апреля ряд стран, входящих в ОПЕК+, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. Общий объем сокращения, включая долю России, составляет 1,66 млн б/с.