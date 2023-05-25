МИД КНР назвал "нарративной ловушкой" заявления США об экономическом давлении Китая

Эти заявления были сделаны на фоне введения Пекином мер в отношении американского производителя чипов Micron Technology

ПЕКИН, 25 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала "нарративной ловушкой" заявления США об "экономическом принуждении" со стороны Китая на фоне введения Пекином мер в отношении американского производителя чипов Micron Technology. Об этом она написала в среду поздно вечером на своей странице в Twitter.

"США обвинили Китай в "экономическом принуждении" за принятие мер в отношении Micron. Это просто еще одна нарративная ловушка", - написала Хуа Чуньин. "Как насчет Huawei и более 1 тыс. других китайских компаний, находящихся под санкциями США? С таким же успехом Соединенные Штаты могли бы сказать, что только они могут говорить о национальной безопасности, а другие - нет", - указала она.

Micron - один из крупнейших в мире американских производителей микропроцессоров. 21 мая власти КНР запретили закупать продукцию данной компании организациям, имеющим отношение к важным объектам информационной инфраструктуры. В ходе проверки, проведенной китайской стороной, было установлено, что разработки указанной компании "представляют угрозу национальной кибербезопасности". О начале проверки в отношении Micron МИД Китая объявил в начале марта.

В среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал решение Пекина по Micron Technology необоснованным. Как утверждал он, "эти действия явно являются попыткой подорвать решительную позицию, занятую Группой семи в Хиросиме против экономического принуждения". Он отметил, что "это произошло всего через день после того, как лидеры стран "семерки" опубликовали свое первое в истории заявление об экономической устойчивости и безопасности, в котором выражается обеспокоенность по поводу использования методов экономического принуждения". Кирби также подчеркнул, что страны Группы семи обязуются противодействовать такого рода усилиям.