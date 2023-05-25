Новак ждет цену нефти Brent выше $80 по итогам года и рост спроса летом

Как отметил вице-премьер, нынешние цены в $75-76 объясняются оценкой рынком макроэкономической ситуации в мире

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Цена нефти Brent по итогам года может чуть превысить $80 за баррель благодаря росту спроса летом и сокращению добычи ОПЕК+, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Я думаю, что цена будет чуть выше, чем $80 за баррель и, надеюсь на то, что летом все-таки спрос будет расти. Потому, что в летний период больше потребления у транспорта, перевозок и авиационного сообщения, потребления у сельского хозяйства. Должно повлиять и сокращение добычи, которое сегодня проводят многие страны", - сказал он в интервью "Известиям".

Новак отметил, что нынешние цены в $75-76 объясняются оценкой рынком макроэкономической ситуации в мире. "Сегодня примерно $75-76. Почему она ниже средней за этот период? Потому, что рынок оценивает текущую ситуацию, в основном макроэкономическую на мировом рынке. Мы видим очень высокие ставки рефинансирования центральных банков: США - сегодня там по-моему выше 5%, Европы - 3,75%, и это то, что снижает инвестиционную активность и потребление - а это риски более низкого спроса", - сказал он. При этом в среднем за последние полгода Brent стоила около $80 за баррель, периодически колеблясь в диапазоне $5-7: максимум составлял $87, минимум - $72.

"Один из факторов, который мы видим, - это то, что все учитывают огромнейший Азиатско-Тихоокеанский рынок. И когда Китай вышел из COVID-19, были оценки того, что он будет более высокими темпами восстанавливать свою экономику. Хотя фактически мы видим, что идет более медленное восстановление, это тоже рынок оценивает. Как только Китай начнет больше потреблять энергетических ресурсов, рынок будет реагировать по-другому", - отметил вице-премьер.

Он также назвал важной составляющей рынка балансирующий механизм ОПЕК+.

"Но еще раз повторюсь: у нас нет задачи завышения цен - есть задача балансировки для того, чтобы обеспечивать интересы как производителей, так и потребителей. Ведь для потребителей высокие цены означают, что они будут с этим бороться - путем снижения потребления или замещения нефти другими источниками энергии", - подчеркнул Новак.

Комментируя продажу США нефти из стратегических резервов для снижения цен, вице-премьер сказал: "За последнее время этот объем составил 180 млн баррелей и если поделить на 365 дней, то это почти полмиллиона баррелей в сутки, у них стратегический запас снизился в два раза. Возникает другая проблема: для его пополнения теперь они должны на рынок выйти с покупкой и тогда возникает дополнительный спрос, который давит на повышение цены, это дилемма на самом деле для США".