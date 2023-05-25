"Т Плюс" может направить на финальные дивиденды за 2022 год 6 млрд рублей

По словам гендиректора компании Александра Вилесова, "Т Плюс" уже заплатила 4 млрд промежуточных дивидендов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Генерирующая компания "Т Плюс" может направить на выплату финальных дивидендов по итогам 2022 года 6 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Александр Вилесов.

"Если говорить про общую сумму за 2022 год, то это 10 млрд рублей. Мы 4 млрд (промежуточных дивидендов) уже заплатили, еще рекомендовано собранию рассмотреть вопрос о 6 млрд рублей дивидендов. Чистая прибыль и дивидендная политика, утвержденная советом, нам позволяет на такие цифры выходить", - сказал он.

Ранее акционеры "Т Плюс" одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2022 года из расчета 8,99 копейки на акцию.

Основные направления деятельности "Т Плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал/ч.