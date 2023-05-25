Объем антикризисных мер поддержки МСП в пандемию составил около 1 трлн рублей

Как отметила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, государство постоянно занимается поддержкой сектора

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Объем антикризисных мер государственной поддержки сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) в период пандемии коронавирусной инфекции составил порядка 1 трлн рублей. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

"Поддержкой сектора так или иначе государство занимается постоянно, а с 2019 года, с начала нацпроекта. Кратно выросли и объемы финансирования, и привлекаемые инструменты. Каждый год направлялось от 60 млрд до 80 млрд рублей, а в пандемию объем антикризисных государственных мер составил почти 1 трлн рублей", - сказала она.

По словам Илюшниковой, во многом "коронавирусный" кризис и кризис в период ограничения рынков поставок и сбыта продукции, а также в период мобилизации предприниматели смогли преодолеть благодаря системным мерам, которые были построены на поддержке именно тех выпадающих возможностей и тех отраслей, которые этого особенно требовали.

"В каких-то случаях это была поддержка выпадающих из-за кризиса элементов - финансовая поддержка для сохранения бизнеса и занятости в секторе, оперативное открытие логистических программ, помощь с выходом на новые рынки, - отметила замминистра. - Давайте посмотрим на цифры: с 2016 года в России действует единый реестр МСП, и если по итогам 2019 года в реестре насчитывалось 5,92 млн субъектов малого и среднего бизнеса, то уже в 2022 году их количество увеличилось на 75 тыс., до 5,99 млн субъектов, а сейчас их уже 6,25 млн. То есть количество (субъектов) МСП выросло на 6% по сравнению с докризисным уровнем".