Предприятие Ростеха запустило производство оборудования для умных домов

Первую партию передадут заказчику до конца мая, сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) запустил производство электронных блоков управления отечественными системами "Умный дом inSmart". Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении госкорпорации.

"Устройства позволяют создавать интеллектуальные системы автоматизированного управления электроснабжением, водоснабжением и отоплением квартир, офисов или коммерческих помещений. Первая партия будет передана заказчику до конца мая 2023 года", - отмечается в сообщении.

Производство запущено в партнерстве с группой компаний inSmart на полностью автоматизированной линии Челябинского радиозавода "Полет" (входит в "Росэлектронику").

"Изделия <...> обеспечат комфорт для пользователей, повысят безопасность эксплуатации инженерных систем здания и эффективность использования энергетических ресурсов. Это еще один шаг к импортонезависимости и развитию цифровой экономики в нашей стране", - отметил гендиректор ЧРЗ "Полет" Дмитрий Довженко, слова которого привела пресс-служба.

В Ростехе также рассказали, что на мощностях предприятия планируется наладить выпуск корпусов для других устройств: регуляторов отопления, систем защиты от протечек и датчиков параметров микроклимата в помещении.

Челябинский радиозавод "Полет" - стратегически базовое предприятие Российской Федерации по производству наукоемкого радиотехнического оборудования в интересах гражданской авиации и министерства обороны. "Полет" является одним из крупнейших предприятий радиотехнической промышленности страны.