"Т Плюс" не будет отказываться от проектов модернизации оборудования теплоэлектростанций

Компания настроена на развитие когенерации за счет программы ДПМ-2

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Генерирующая компания "Т Плюс" не планирует отказываться от проектов модернизации действующего оборудования ТЭС, настроена на развитие когенерации за счет программы ДПМ-2 (программа модернизации мощностей). Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Александр Вилесов.

"Отказа не планируется. Для нас отказ означал бы следующее: что мы уходим с электрического рынка и как-то обеспечиваем выбывающее оборудование теплом, то есть строим котельные агрегаты и так далее. Пока мы настроены на развитие когенерации за счет ДПМ", - сказал он.

Глава компании пояснил, что компания уже начала реализацию двух проектов по программе - в Ижевске и в Самаре. При этом, по его словам, затраты на реализацию проектов выросли.

Ранее глава наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина выступила с инициативой, по которой энергетические компании получат возможность отказываться от проектов модернизации оборудования ТЭС без штрафов. Обоснованием для отказа от проекта будет служить доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Программа модернизации теплоэлектростанций России, утверждающая правила привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций и доходность по этим проектам, рассчитана на 10 лет - с 2022 по 2031 год. За это время предполагается модернизировать до 46 ГВт.