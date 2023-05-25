В России число самозанятых за пять лет выросло до 7,5 млн человек

Как подчеркнула замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, наличие института самозанятых является одной из особенностей сектора МСП для России

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Количество самозанятых в России в течение пяти лет увеличилось с 337 тыс. до 7,5 млн человек. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

"Также самый быстрорастущий сейчас институт - это самозанятые. Если в 2019 году их было чуть больше 337 тыс., то сейчас их более 7,5 млн", - сказала она.

Замминистра подчеркнула, что наличие института самозанятых является одной из особенностей сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) именно для России.

"Их деятельность обусловлена наличием специфического суперльготного вида налогового режима, действующего с 2020 года. Формально самозанятые не относятся к субъектам МСП, и, несмотря на их незначительный вклад в части экономических показателей, они решают социальные задачи и обеспечивают собственную занятость, а также ведут предпринимательскую деятельность законно, - сказала Илюшникова. - Кстати, наибольшая часть самозанятых - молодежь, более половины участников еще не достигли 35 лет. При этом гендерная структура достаточно однородна, но все же мужчины превалируют, разрыв составляет около 10%".

Значительная часть самозанятых, по ее словам, работает в сферах, в которых они могут наращивать профессионализм и маржинальность своей деятельности, но развивать дело и нанимать сотрудников уже не могут.

"Это, например, репетиторство, транспортные услуги, ремонтные работы, сдача квартир. В данной категории непостоянная интенсивность ведения деятельности - 25-30% не проводят ни одной транзакции в течение года. Институт самозанятых относительно молодой, и мы еще накапливаем статистику и продолжаем работать с ними в режиме эксперимента, поэтому изменений в подходах и критериях в ближайшее время нами не предлагается", - сказала замминистра.