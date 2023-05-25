В новых регионах число зарегистрированных субъектов МСП достигло 67,5 тыс.

По словам замглавы Минэкономразвития Татьяны Илюшниковой, в настоящее время ведется работа над изменениями в закон о развитии малого и среднего предпринимательства

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. В новых регионах России - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях - зарегистрировано 67,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

"На 10 мая в Единый реестр субъектов МСП уже включены сведения о 67,5 тыс. субъектов МСП. Сейчас ведется работа над изменениями в закон об МСП, которые позволят присваивать статус субъекта МСП юрлицам, которые действовали на новых территориях на день принятия в состав Российской Федерации. Уже сейчас малый бизнес на новых территориях может применять пониженные страховые взносы на часть заработной платы работников, которая превышает МРОТ, - снижен тариф по страховым взносам с 30% до 15%", - сказала она.

По словам замминистра, коллеги в новых регионах ведут работу над законодательством, далее стартует программа льготного кредитования с пониженной процентной ставкой и гарантийным покрытием. Кроме того, станет доступна программа льготного лизинга имущества, оператором которой определена ДНР, - она предоставит предпринимателям всех четырех регионов новое имущество в льготный лизинг.

"Потом планируется открытие центров "Мой бизнес", которые обеспечат предоставление консультационных и образовательных услуг по основам российского законодательства, налогового, финансового и бизнес-планирования, а также гарантийную и микрофинансовую поддержку", - отметила Илюшникова.