В Анкаре заявили, что застрявшие на Украине суда вернутся в Турцию в течение 5-10 дней

По словам координатора зернового коридора Юсуфа Каракаша, Турция, Китай и Испания приняли больше всего судов с продовольствием в рамках зерновой сделки

АНКАРА, 25 мая. /ТАСС/. Турецкие суда, которые из-за конфликта на Украине, остались заблокированными в портах этой страны, вернутся в течение 5-10 дней. Об этом сообщил в четверг замруководителя Главного управления по международной торговле и услугам при Министерстве торговли Турции и координатор зернового коридора Юсуф Каракаш.

"В настоящее время принадлежащие Турции суда остаются в украинских портах из-за продолжающегося конфликта. Ситуация с этими судами постоянно мониторится министерством торговли и Совместным координационным центром. Ожидается, что эти суда будут доставлены в Турцию в течение ближайших 5-10 дней", - цитирует Каракаша газета Milliyet.

Он напомнил, что в начале конфликта Турция смогла эвакуировать с территории Украины 411 грузовиков, застрявших там. "В первые дни боевых действий у нас в украинских и российских портах стояли 53 судна. 41 из них впоследствии вернулось. Для остающихся там судов разрабатываются планы их возвращения", - сказал Каракаш.

По его словам, Турция, Китай и Испания приняли больше всего судов с продовольствием в рамках зерновой сделки.

"К настоящему моменту по зерновому коридору было перевезено 30,3 млн тонн зерна на 953 судах. Большая часть продукции была отправлена в Китай. Это 23% от общего объема. У Испании доля 18%, а у Турции - 11,87%. В общей сложности Турция приняла 222 судна, а 420 судов прошли через нее в рамках работы зернового коридора", - заявил координатор.

История вопроса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 17 мая, что получил от российской стороны гарантии беспрепятственного выхода турецких судов из портов Николаев и Ольвия на Украине. Тогда же он заявил, что зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая.

В МИД РФ ранее заявляли, что российская часть соглашения не выполняется. Москва настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса. В связи с продлением сделки Москва выразила надежду, что российские условия будут соблюдаться, иначе есть риск непродления договоренностей.