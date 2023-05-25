Новак сообщил, что уровень газификации в России в 2023 году может достигнуть 74-75%

Как отметил вице-премьер, подписаны программы до 2025 года по строительству магистральных газопроводов и межпоселковых газопроводов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Уровень газификации в России в текущем году может вырасти до 74-75% с нынешних 73%. Об этом в интервью "Известиям" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"В этом году мы ожидаем выйти где-то на 74-75%. У нас большая программа практически во всех субъектах РФ, где есть магистральный газ. Подписаны программы до 2025 года по строительству магистральных газопроводов, межпоселковых газопроводов. Потом будут следующие программы с 2025 по 2030 годы с тем, чтобы завершить газификацию ", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2030 году максимально завершить газификацию в регионах. "Если исходить из нашего топливно-энергетического баланса, было посчитано, что мы должны выйти на уровень 83%", - добавил Новак.

По его словам, для максимально эффективной работы по обеспечению населения доступным газом было решено поменять систему взаимоотношений в рамках проводимой газификации. "Например, если раньше за подведение газопровода внутри поселка отвечали муниципальные образования, это были их расходы, а от уличного газопровода до забора платил собственник домовладения, то сейчас задача - обеспечить социальную догазификацию. То есть потребитель, владелец дома, участка, не должен платить за подведение газопровода до своего участка. Платить и финансировать он обязан только внутреннюю разводку, внутри дома и внутри своего участка", - отметил он.

Новак также сообщил, что нагрузка на потребителя значительно снизилась, а количество заявок за последний год составило рекордные 1,3 млн. "На сегодня уже примерно 570 тыс. договоров исполнено, подведено до границ земельных участков. Кроме того, введен принцип и механизм единого окна, единого оператора газоснабжения (это "Газпром"), который отвечает за подведение газопровода непосредственно до границы участка", - добавил вице-премьер.