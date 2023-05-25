В Москве бизнес увеличил энергопотребление на 2% в I квартале этого года

Наибольший рост зафиксирован в строительстве - на 6,8%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Московский коммерческий сектор нарастил объем энергопотребления в I квартале этого года на 2% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Объем потребления электроэнергии является важным косвенным индикатором экономической активности коммерческого сектора. <…> В I квартале 2023 года столичный коммерческий сектор сохранил положительную динамику прошлого года и нарастил объем потребления электроэнергии до 8,2 млрд киловатт-часов. Это на 2% превысило показатели аналогичного периода 2022 года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в I квартале наибольший рост зафиксирован в строительстве - на 6,8%, до 456 млн киловатт-часов, что связано с высокими объемами ввода нового жилья и выполненных строительных работ в столице. Кроме того, увеличилось потребление промышленного сектора - за январь - март предприятия и организации израсходовали около 1,3 млрд киловатт-часов, что на 1,4% больше, чем годом ранее.

По данным департамента экономической политики и развития города, совокупный объем энергопотребления в Москве в I квартале достиг 11,4 млрд киловатт-часов, продемонстрировав рост на 1,5%.