Депутат Госдумы попросил ФНС решить проблемы с оплатой налогов через единый налоговый счет

Как сообщил Александр Демин, в адрес комитета по малому и среднему предпринимательству поступают обращения с жалобами на усложнение процесса уплаты налогов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин ("Новые люди") направил обращение руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниилу Егорову с просьбой объяснить, когда будут решены проблемы по оплате налогов через единый налоговый счет (ЕНС). Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

"В адрес комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству поступают обращения предпринимателей с жалобами на усложнение процесса уплаты налогов в связи с введением ЕНС и ЕНП [единый налоговый платеж], а также на сложности взаимодействия с налоговыми инспекциями, связанные с их неготовностью давать разъяснения о работе с ЕНС и ЕНП", - указал Демин.

Парламентарий пояснил, что по одной из таких жалоб комитет уже направлял запрос в ФНС, но жалобы предпринимателя остались без рассмотрения по существу.

"Просим Вас, уважаемый Даниил Вячеславович, представить в адрес комитета информацию о мерах, принимаемых ФНС России, в целях разъяснения положений действующего законодательства по работе с ЕНС и ЕНП и устранения недостатков ее функционирования", - заключил глава комитета Госдумы.

С 1 января 2023 года в России вступил в силу федеральный закон, вводящий институт ЕНС для всех налогоплательщиков. Законом вместо существовавшей ранее обязанности заполнения нескольких платежных поручений с большим количеством реквизитов внедряется институт единого налогового счета. Он будет открываться каждому гражданину в Казначействе России, налогоплательщики смогут перечислять туда единый налоговый платеж с указанием только суммы и своего ИНН. При этом налоговый орган на основе имеющихся документов и информации самостоятельно засчитывает платеж в счет исполнения обязанностей, в том числе на основании данных, представляемых в некоторых случаях плательщиком.